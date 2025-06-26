شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية للسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسماعيل رفعتالأربعاء، 25 يونيو 2025 09:42 م
أعلنت السلطات السعودية عودة إصدار تأشيرات الزيارة العائلية بشروط ميسرة عقب انتهاء موسم الحج لعام 1446 هجرية، حيث تم استئناف خدمات إصدار تأشيرات الزيارة العائلية بشكل كامل بعد انتهاء موسم الحج.
المهن المقبول فيزا الزيارة لهم
يجب أن يكون المقيم (مقدم الطلب) حاملًا لإقامة سارية المفعول ويعمل في إحدى المهن غير الفردية (مثل عامل منزلي، سائق خاص، إلخ).
تُقبل طلبات المهن العليا والمتوسطة.
شروط فيزا الزيارة
من جانبها وضعت السلطات السعودية مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المقيم، منها:
توفر إقامة سارية.
أن تكون مهنة المقيم من المهن المعتمدة لتقديم هذا النوع من الطلبات.
كذلك تصديق الطلب إلكترونيًا من جهة عمل المقيم.
أعمار الزائرين للسعودية
وأما الزائر، فأهم الشروط التي يجب توفرها:
هي قرابة من الدرجة الأولى.
جواز سفر سارى، وألا يقل عمر الزائر عن 18 عامًا.
ما لم يكن برفقة أحد والديه، مع اجتياز الفحص الطبي الشامل.
الحصول على اللقاحات التي تحددها وزارة الصحة السعودية ضد الأمراض المعدية.
أهم المهن المقبولة في زيارات السعودية
وأهم المهن المقبولة في هذا الإطار، هى:
المهندسون والأطباء والمدرسون، والفنيون بمختلف تخصصاتهم، والمحاسبون والمسوقون والإداريون.
وأي مهنة غير مصنفة كـ "عمالة فردية".
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