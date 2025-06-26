شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى العام الهجرى الجديد 1447 هـ والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، وذلك بمسجد الحنّان المنّان بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور اللواء سامح الحمّيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة.

استُهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها فقرة للابتهالات الدينية تناولت رحلة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة.

عقب ذلك، ألقى الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، واختُتم الحفل بفقرة إنشادية قدّمها طلائع البرنامج الصيفي للأطفال بمديرية أوقاف الجيزة.

وخلال كلمته قدّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالأمن والخير واليُمن والبركات.

وأكد المحافظ، أهمية الاقتداء بمعاني الهجرة النبوية الشريفة، وما تحمله من دروس في الصبر والعمل والتخطيط مشيرًا إلى أن المناسبات الدينية تُجدد فينا القيم الإيمانية والانتماء للوطن، وتُعزز من روح التكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع.

حضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والأمنية، وجموع من المواطنين من سكان مدينة 6 أكتوبر.