شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف من منطقة العصافرة بالإسكندرية يستقبلون البابا تواضروس بالزغاريد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الآلاف من منطقة العصافرة بالإسكندرية، مساء اليوم، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفرحة عارمة وحفاوة بالغة، عبروا عنها بترتيل الألحان الروحية والزغاريد.

وأقيم اللقاء في السرادق المقام على الأرض المجاورة لكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس والقوي الأنبا موسى بشارع ٤٥ بحي العصافرة قبلي بالإسكندرية. وذلك نظرًا لضيق مساحة الكنيسة التي تخدم حوالي ١٢٠٠٠ أسرة وحيَّّا قداسته أبناءه معربًا عن شكره لهم على حفاوة الاستقبال واستمع لكلمات من الشعر قدمها أحد خدام الكنيسة.

وفي لفتة مميزة حرص قداسة البابا على شرح وتحفيظ الآية "وَأَمَّا غَايَةُ الْوَصِيَّةِ فَهِيَ الْمَحَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ، وَضَمِيرٍ صَالِحٍ، وَإِيمَانٍ بِلاَ رِيَاءٍ." (١تي ١: ٥). لافتًا إلى أن هذه الآية تلخص الحياة المسيحية كلها لأن المؤمن المسيحي مطلوب منه أن يحيا بمحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء.