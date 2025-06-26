شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: "الطب والصيدلة" لم تعد كليات قمة.. وهذه رسالتي لأولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مفهوم "كليات القمة" تغيّر، ولم يعد مقتصرًا على كليات مثل الطب والصيدلة كما كان في السابق، بل أصبح يتحدد وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلي.

أضاف عاشور، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء"dmc عبر قناة dmc، أن الكليات والبرامج التي تؤهل الطلاب لسوق العمل وتمكّنهم من اكتساب مهارات تطبيقية وتقنية متقدمة، أصبحت هي القمة الحقيقية في العصر الحالي، مشيرا إلى أن إعداد وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهاراتهم في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، باعتبارهم الركيزة الأساسية في نقل المعرفة وتخريج كوادر متميزة.

وفي ختام لقائه، وجه وزير التعليم العالي رسالة لأولياء الأمور مفادها: "دع ابنك يختار التخصص الذي يريده، أولادنا في ظل التكنولوجيا الحديثة وما يشاهدونه في العالم من برامج جديدة يستطيعون اختيار البرامج التي تتوافق مع مهاراتهم، عليك تشجيع ابنك على أن يختار بنفسه وامنحه الدعم الكامل ليحقق حلمه في المستقبل".

