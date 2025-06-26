شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت" والان مع تفاصيل الخبر

شغلت شركة الاتحاد العربي "سوبر جيت" عدد من الخطوط الجديدة من الإسكندرية لمطروح مرورا بالعلمين، وكذلك خطوط من القاهرة لقنا ، ومن المنصورة لشرم الشيخ، وفى النقاط التالية مواعيد الخطوط الجديدة.

- خط (الإسكندرية / العلمين / مرسي مطروح والعكس) جزئي خلال موسم الصيف

- خط (المنصورة / الزقازيق / الطور / شرم الشيخ والعكس) كامل

الذهاب:

السويس - الطور - شرم الشيخ ۲۰,۳۰ مساء

العودة:

شرم الشيخ - الزقازيق – المنصورة ۲۲,۰۰ مساء.

-خط القاهرة قنا / أسنا / أرمنت / (والعكس) "جزئي"

الذهاب:

القاهرة - قنا - أرمنت – أسنا ٢٢,٤٥ مساء.

العودة:

أسنا - أرمنت - قنا – القاهرة ۲۱,۰۰ مساء.

-خط (القاهرة / أسوان والعكس) "جزئي"

الذهاب:

عدلي منصور - نادى السكة - الأقصر – أسوان ٢١,٠٠ مساء.

العودة:

أسوان - الأقصر – القاهرة ۱۷,۳۰ مساء

- خط (القاهرة - دار السلام- نجع حمادي)

الذهاب 10 مساء من القاهرة

العوده 10 مساء من دار السلام