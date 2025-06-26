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تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت"

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تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت"

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 26 يونيو 2025 02:00 ص

شغلت شركة الاتحاد العربي "سوبر جيت" عدد من الخطوط الجديدة من الإسكندرية لمطروح مرورا بالعلمين، وكذلك خطوط من القاهرة لقنا ، ومن المنصورة لشرم الشيخ، وفى النقاط التالية مواعيد الخطوط الجديدة.

- خط (الإسكندرية / العلمين / مرسي مطروح والعكس)  جزئي خلال موسم الصيف

- خط (المنصورة / الزقازيق / الطور / شرم الشيخ والعكس) كامل

الذهاب:
السويس - الطور - شرم الشيخ  ۲۰,۳۰ مساء

العودة:
شرم الشيخ - الزقازيق – المنصورة  ۲۲,۰۰ مساء.

-خط القاهرة قنا / أسنا / أرمنت / (والعكس) "جزئي"

الذهاب:
القاهرة - قنا - أرمنت – أسنا  ٢٢,٤٥ مساء.

العودة:
أسنا - أرمنت - قنا – القاهرة  ۲۱,۰۰ مساء.

-خط (القاهرة / أسوان والعكس) "جزئي"

الذهاب:
عدلي منصور - نادى السكة - الأقصر – أسوان  ٢١,٠٠ مساء.

العودة:
أسوان - الأقصر – القاهرة ۱۷,۳۰ مساء

- خط (القاهرة - دار السلام- نجع حمادي)

الذهاب 10 مساء من القاهرة
العوده 10 مساء من دار السلام

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