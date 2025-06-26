شكرا لقرائتكم خبر عن رابط مباشر.. ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2025 فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات عن ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في معظم الإدارات التعليمية، واعتمادها رسميًا من المحافظ.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس، ويبلغ المجموع الكلي للطالب في الفصلين الدراسيين 280 درجة، بواقع 140 درجة لكل ترم.

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2025 ، فى 23 محافظة وهى: "أسيوط ، أسوان ، القليوبية، الإسماعيلية، كفر الشيخ ، السويس ، شمال سيناء، الفيوم، الشرقية، مطروح، البحيرة ، القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية، الوادى الجديد ، بنى سويف ، الدقهلية، بورسعيد ، دمياط ، الغربية، والمنيا، الأقصر، وسوهاج"، وذلك بعد أن تم اعتمادها، وينشر الخليج 365 تباعا نتائج الشهادة الإعدادية.

ويتبقى حتى الآن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظات: (المنوفية، جنوب سيناء، قنا، البحر الأحمر)، وسيتم اتاحتها عبر موقع الخليج 365 فور اعتمادها.

وفيما يلى نتائج الشهادة الإعدادية فى 23 محافظة:

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية اضغط هنا..