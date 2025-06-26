شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية 2025.. أسئلة متوقعة لمادة اللغة الإنجليزية حصريًا على ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسى، الذى يعقد الأحد المقبل الموافق 29 يونيو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من التدريبات والأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية على أهم قواعد اللغة، وذلك ضمن المراجعات النهائية التى يوفرها لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يتضمن 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، وذلك بإجمالى 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

ووجهت الوزارة، الطلاب بكتابة البيانات بشكل صحيح وتشمل الاسم - رقم الجلوس- المدرسة - المديرية - المادة - تظليل رقم النموذج الخاص بكراسة الأسئلة واختيار الإجابة الصحيحة مع ما يناسبها من رقم الأسئلة حيث يتم اختيار الإجابة بدقة لتناسب وتطابق رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.