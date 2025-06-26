شكرا لقرائتكم خبر عن المحطة الأصعب.. طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

وصل ماراثون الثانوية العامة إلى المحطة الأصعب لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية حيث يؤدى الطلاب اليوم الخميس 26 يونيو الجارى امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ الأدبية، وتعتمد مواصفة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، وتم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحان مادة الفيزياء، يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة.



وبالنسبة لـ مادة التاريخ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة ستكون متزنة ولا تحمل الغازا، أو تعقيدات، قائلة: الفيزياء كانت فى الماضى تمثل بعبعا للطلاب أما الآن ومنذ تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوية العامة وإدخال الأسئلة الاختيارية والنقابية أصبحت أسئلتها بسيطة وتحتاج فقط للتركيز والفهم العميق لنواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للثانوية العامة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أنه سيتم تشديد المراقبة على بعض اللجان وخاصة فى الصعيد بعد شكاوى طلاب بالثانوية العامة من وجود غش باستخدام السماعات، مشددة على أنه سيتم ضبط اللجان الامتحانية بشكل أكبر لمنع أى محاولات غش تحقيقا لتكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت بالفعل إجراءات شديدة لضبط هذه اللجان، كما ناشدت المصادر الطلاب بالتواصل مع أرقام الدعم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للابلاغ عن أى تجاوزات فى اللجان حتى يتم التصدى لها، موضحة أن هناك تواصل طوال الوقت مع رؤساء اللجان والمراقبين والمديريات التعليمية من أجل التصدى لمحاولات الغش وأيضا الحفاظ على حقوق الطلاب خاصة ما يتعلق منها بوقت الامتحان حيث تم منح تعليمات بأهمية الحفاظ على وقت الطلاب فى الامتحان بالسماح لهم بالدخول مبكرا وتعويضهم وقت إضافى حال ضياع جزء من وقت الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أى محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأى تأخير فى توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير، والتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل فى كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد به، والتظليل فى ورقة إجابة البابل شيت، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب.