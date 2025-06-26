شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التوصيات الفنية لمزارعى محصول التين خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول التين مراعاتها، خلال شهر يونيو.



تمثلت التوصيات فى الآتى:

أولًا: أهم العمليات

- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومراعاة منع الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع فى الأصناف المبكرة.

- بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج.

- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها في التربة أو التخلص منها بالحرق.

- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية و إعادة التسميد بعد الإنتهاء من الجمع.

- خفض أو منع التسميد النتروجيني حتي لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة الثمار وبالتالي خفض جودة الثمار.

ثانيا التسميد

تسميد أشجار التي تروى بالتنقيط للفدان.

الرية الأولي: 1 ك سلفات نشادر.

الرية الثانية: 1 ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 1 ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم

ثالثا: برنامج الرى:

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 65 لتر/ الشجرة

برنامج الرى:

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة فى الرية، 50 دقيقة رى بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.



رابعا: برنامج المكافحة

- مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية.

- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والعنكبوت الأحمر الأوروبي ومعرفة نوع الحشرة.

- التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق.

- مكافحة صدي أوراق أشجار التين ورش كوسيد 250جم / 200 لتر ماء.

- مكافحة أعفان الثمار ومرض تثقب أوراق التين و رش تلت بمعدل 250جم/200 لتر ماء او رش كوسيد 250جم / 200 لتر ماء.

- مكافحة البياض الدقيقي و رش تلت بمعدل 250جم/200 لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولى.

- علاج العفن البني لثمار الحلويات و جرب الثمار و رش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء / مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء+ توبسين 1/2جم /لتر ماء او رش هستا 65 جم/600 لتر ماء.

- مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء.

- مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600 لتر ماء.

- مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الأرز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات و يعلق علي الأشجار أو رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر أبريل ومتابعة الرش و المصايد كل فترة حتي الانتهاء من جمع الثمار.

- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.

- مكافحة الاكاروسات المبططة و حلم التين برش فيرتيمك 40سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.

- مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.

- مكافحة جعل الورد الزغبى بالمصائد و المبيدات الحشرية المناسبة مثل الشالنجر 36% بمعدل 50سم/100لتر ماء.