شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح معلومات هامة عن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تهدف إلى اكتشاف المرض في مراحله المبكرة لتقليل نسبة الوفيات.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تستهدف

المواطنين من سن 18 عام بالاستبيان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : المبادرة تضم أورام:-

- الرئة.

- البروستاتا.

- القولون.

- عنق الرحم.