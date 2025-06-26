شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروع كوبري السيارات أعلى مزلقان أبو النمرس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس، مشروع كوبري السيارات أعلى مزلقان مدينة أبو النمرس، وذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل لتنفيذ مشروعات التطوير طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكد تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المدرجة بخطط العمل مع مراعاة جودة التنفيذ بما يحقق الاستفادة القصوى للأهالي.

يُذكر أن محافظ الجيزة، عقد مؤخرًا اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة آليات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025 / 2026.

وكلف المحافظ بضرورة الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ.