شكرا لقرائتكم خبر عن "تخدير جراحة الأطفال".. أولى جلسات مؤتمر الرعاية المركزة بكلية طب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب – جامعة عين شمس، انعقاد الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان: "تخدير جراحة الأطفال"، وذلك في إطار المؤتمر المنعقد يومي 26 و27 يونيو 2025، تحت شعار: "التخدير والرعاية المركزة الخضراء".

جاءت الجلسة الأولى لتسلط الضوء على أبرز التحديات والاتجاهات الحديثة في تخدير الأطفال خلال العمليات الجراحية، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، من بينها جامعات عين شمس، القاهرة، والمنوفية، وسط حضور علمي واسع من الأطباء والمختصين في مجالات التخدير والرعاية الحرجة.

وتناول المتحدثون خلال الجلسة عددًا من المحاور المتخصصة، أبرزها: الآثار الجانبية التنفسية أثناء الجراحة عند الأطفال، التخدير في جراحات مجرى الهواء، التخدير كطب قائم على الأدلة، دور طبيب التخدير في إدارة حالات الشلل الدماغي لدى الأطفال، أهمية العلاج بالسوائل الوريدية داخل وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى آفاق جديدة في إدارة مجرى الهواء للأطفال.

تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات العلمية التي يقدمها المؤتمر تحت مظلة التوجه الوطني نحو الرعاية الصحية المستدامة، حيث يسعى المؤتمر هذا العام إلى ربط التخصصات الطبية الحيوية بمفاهيم الاستدامة والحد من البصمة الكربونية، دعمًا لرؤية مصر 2030.

وكان المؤتمر قد انطلق صباح اليوم بمشاركة واسعة من خبراء وأساتذة من مصر والدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة والتعليم العالي وعدد من الهيئات المهنية، ويهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الأبحاث والتقنيات في مجالات التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم.