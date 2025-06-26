شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعزى المتحدث الرسمى للوزارة في وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

تقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التعازي والمواساة الى الدكتور محمد القرش معاون الوزير للتحول الرقمي، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

واعرب فاروق عن تعازيه لجميع أفراد أسرة الدكتور محمد القرش، في وفاة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.

