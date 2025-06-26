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وزير الزراعة يعزى المتحدث الرسمى للوزارة في وفاة والدته

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وزير الزراعة يعزى المتحدث الرسمى للوزارة في وفاة والدته

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الخميس، 26 يونيو 2025 11:10 ص

تقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التعازي  والمواساة الى الدكتور محمد القرش معاون الوزير للتحول الرقمي، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

واعرب فاروق عن تعازيه لجميع أفراد أسرة الدكتور محمد القرش، في وفاة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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