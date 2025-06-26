شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447، متمنيًا أن يُعيده الله على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد رئيس الجامعة في تهنئته أن هذه المناسبة المباركة تمثل فرصة طيبة لتعزيز القيم النبيلة، واستحضار الدروس الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة، بما تحمله من معاني الصبر والعزيمة والإيمان والتخطيط لبناء مجتمع يقوم على مبادئ الرحمة والعدل والسلام.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن العام الهجري الجديد يأتي ليجدد فينا الأمل والطموح نحو مستقبل أفضل، سائلًا المولى عز وجل أن يكون عامًا مليئًا بالاستقرار والبناء والإنجازات والتنمية لمصرنا الغالية، وأن يظل شعبها في عزة وأمن ورخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وجه رئيس جامعة حلوان التهنئة لأسرة الجامعة من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، متمنيًا لهم عامًا هجريًا سعيدًا تتحقق فيه الطموحات، وتُعزز فيه روح التعاون والانتماء والنجاح على كافة الأصعدة الأكاديمية والإنسانية.

واختتم الدكتور قنديل كلمته بالدعاء بأن يُعيد الله هذه المناسبة العطرة على الجميع بموفور الصحة والسلام والخير، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.