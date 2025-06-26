شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التقديم لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة العمل عدة شروط للتقدم لوظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للعاملين بالوزارة ومديرياتها والمكاتب التابعة لها، والتي بدأت الثلاثاء الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2025، وفقا للضوابط المحددة في القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2025، بشأن قواعد ومعايير شغل هذه الوظائف.

ويشترط في المتقدمين لشغل الوظائف ما يلي: أولا: الشروط العامة

1. ألا يزيد سن المتقدم عند الإعلان عن 55 عاما.

2. أن يكون المتقدم على رأس العمل بوزارة العمل ومديرياتها والمكاتب التابعة لها لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل قبل تاريخ الإعلان.

3. الحصول على تقدير "كفء" في تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات.

4. ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته، ما لم تكن قد محيت قانونا.

5. ألا يكون قد سبق له العمل في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، إلا في حال عدم استكمال مدة الندب لأسباب خارجة عن إرادته، بشرط:

- صلاحيته للوظيفة الشاغرة.

- ألا تقل المدة المتبقية من ندبه عن سنة.

6. إجادة اللغة الإنجليزية أو اللغة الأساسية للدولة المراد العمل بها، مع الإلمام بالإنجليزية في حالة الترشح للعمل بدولة عربية.

7. اجتياز جميع الاختبارات المقررة لشغل الوظائف بنجاح.

ثانيا: الشروط الخاصة حسب كل وظيفة

- ملحق عمالي أول (رئيس المكتب): من شاغلي الدرجة الأولى التخصصية "أ" على الأقل.

- ملحق عمالي ثان: من شاغلي الدرجة الثانية التخصصية "ب" على الأقل.

- مساعد ملحق إداري: من شاغلي الدرجة الثالثة على الأقل من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة.

الوظائف المتاحة

- ملحق عمالي أول" و"ملحق عمالي ثان" بمكاتب التمثيل العمالي في: جدة – الرياض – الأردن.

- ملحق عمالي أول" في: إيطاليا – الكويت – الإمارات – قطر – العراق – لبنان.

- مساعد ملحق إداري في: الكويت.

ثالثا: آلية التقديم والموعد

تقدم الطلبات يدويا إلى الأمانة الفنية للجنة اختيار المرشحين لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ومقرها الدور السابع، ديوان عام وزارة العمل بالحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة.

ويجب أن تتضمن كل طلبات التقديم ما يلي:

- أصل الطلب و5 صور منه.

- السيرة الذاتية موضح بها الدورات التدريبية وأبرز الإنجازات الوظيفية.

- بيان حالة وظيفية يتضمن: تاريخ التعيين – المؤهلات العلمية – الإجازات – تقارير الكفاية – الجزاءات التأديبية (إن وجدت).

- شهادة قانونية سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- 8 صور شخصية حديثة.

وتأتى هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في اختيار ممثلي مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بما يسهم في دعم العمالة المصرية بالخارج وتقديم الخدمات اللازمة لهم بشكل احترافي.