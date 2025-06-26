شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات الأمهات ترافق طلاب الثانوية العامة أمام لجان امتحان الفيزياء والتاريخ بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

حرصت والدات طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، على مرافقة أبنائهن، اليوم الخميس، إلى اللجان الامتحانية والانتظار أمامها حتى خروجهم بعد أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، رابع أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

ورصد ”الخليج 365” التواجد الملحوظ للأمهات أمام مدرسة الأورمان الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، منذ ساعات الصباح الباكر، في حالة من القلق والترقب، يتضرعن إلى الله بالدعاء أن يوفق أبنائهن لحين خروجهم من لجان الامتحانات.

وانطلقت لجان امتحان المادتين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتعتمد الامتحانات على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، حيث تم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.