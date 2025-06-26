شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسليم 16 عقد عمل جديد لذوى همم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس عن تسليم 16 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء محافظة القاهرة لدمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات وزير العمل محمد جبران إلى المديريات في كل المحافظات.

وقال السيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة، إن هذه العقود الجديدة ،تم توفيرها لهؤلاء الشباب عن طريق مكتب عمل غرب القاهرة ،للعمل في أحد البنوك.

وأوضح أن مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مستمرة في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، بهذا الشأن،وتواصل تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل، بمتابعة هذه الفرص قبل وأثناء وبعد تسليمها للشباب ، والتأكد من مصداقيتها وشروط وبيئة العمل اللائقة الخاصة بها .