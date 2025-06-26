شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم التخدير بجامعة عين شمس: التخدير الموضعى الأكثر أمانًا بيئيًا والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الخميس 26 يونيو 2025 فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم – كلية الطب – جامعة عين شمس، تحت عنوان: "التخدير والرعاية المركزة الخضراء: نحو استدامة الرعاية الصحية".

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، وبرئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم.

وأكد الدكتور شريف فاروق في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يُعد مناسبة علمية متميزة، ويأتي في ظل سلسلة من النجاحات التي حققها القسم، من بينها افتتاح رعاية القسطرة المخية ورعاية جراحة الأوعية الدموية بأكاديمية القلب، فضلًا عن السعي لزيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة ضمن خطة تطوير شاملة بدعم إدارة الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد الشاعر، نائب رئيس المؤتمر، أن "التخدير الأخضر" يشير إلى منهج طبي حديث يهدف إلى تقليل التأثير البيئي للممارسات التخديرية، من خلال استخدام تقنيات ومواد صديقة للبيئة، وتقليل الفاقد من الأدوية، وتشجيع استخدام التخدير الموضعي الأكثر أمانًا بيئيًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل، الرئيس الشرفي للمؤتمر ومستشار عميد الكلية لشؤون الرعايات، أن المؤتمر يعكس التزام التعليم الطبي في مصر بدعم أهداف التنمية المستدامة 2030، ويضع البيئة ضمن أولويات تطوير القطاع الصحي.

ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة واسعة من الجامعات المصرية، إضافة إلى 12 جلسة علمية تناقش أحدث الأبحاث في مجالات التخدير والرعاية، و4 ورش عمل تطبيقية تركز على تدريب الأطباء على أجهزة التنفس الصناعي، والتعامل مع جهاز "الإيكمو"، واستخدام الموجات الصوتية على الرئتين، وطرق علاج الألم المزمن.

وفي لمسة رمزية تدعم شعار "التخدير الأخضر"، اختار القائمون على المؤتمر اللون الأخضر في تصميم المواد الدعائية والحقائب وشهادات الحضور وحتى "الكاب الرسمي" للمشاركين.

وأشادت الدكتورة داليا أحمد، رئيس اللجنة المنظمة، بجهود شركاء النجاح، مشيرة إلى دعم أكثر من 26 شركة من كبرى شركات الأدوية والأجهزة الطبية،

يأتي المؤتمر في ضوء التوجه الوطني لتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصحي، ويستمر لمدة يومين بفندق هلنان لاند مارك بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مجالات التخدير والرعاية المركزة من مصر والدول العربية.