شكرا لقرائتكم خبر عن دخول طلاب الثانوية العامة بالجيزة اللجان لأداء امتحان الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في الدخول إلى اللجان، لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، وذلك بعد انتهاء إجراءات التفتيش، إذ ينطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

وحرص الطلاب والطالبات على مراجعة المادة قبل دقائق من دخول اللجان وبدء الامتحان، في محاولة لاستذكار النقاط الصعبة واسترجاع المعلومات المهمة وتثبيت النقاط الرئيسية في أذهانهم من خلال الكتب والمذكرات والملازم، وذلك وسط أجواء من التركيز والاستعداد.

ورافق أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية العامة على أبنائهم وبناتهم حتى مقار اللجان، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل دخول اللجان، حاملين معهم زجاجات مياه لتقديمها لهم فور خروجهم من اللجان، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وأوضحت أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقًا سوف يؤدى إلى حرمان الطالب من النجاح في المادة التي يؤدى فيها الامتحان، أما في حالة استخدامه في الغش وتصوير الأسئلة سوف يحرم عامين من الامتحانات حيث يرسب هذا العام والعام المقبل.