شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل.. محافظ القاهرة يأمر بفحص العقارات المتهالكة والصيانة الدورية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه وجه رؤساء الأحياء بفحص العقارات القديمة والتحرك بشكل فورى لاتخاذ اللازم تجاه أى عقار معرض للسقوط، مطالبا السكان بإجراء الصيانات اللازمة بشكل دورى للعقارات للحفاظ على سلامتها الإنشائية وإطالة عمرها.

وأضاف محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن القاهرة بها عدد كبير من العقارات القديمة ومنها ذات الحوائط الحاملة، ومع إهمال أعمال الصيانة من السكان يتعرض العقار لتشققات تهدد سلامته الإنشائية وتهدد حياة السكان.

وطالب محافظ القاهرة سكان القاهرة بالإبلاغ الفورى عن أى مشاكل خاصة بالعقارات أو البناء المخالف على رقم 114 على مدار الساعة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم إخلاء عقارين من منطقة حدائق القبة بمحيط العقارين المنهارين منذ أيام، وذلك لسوء الحالة الإنشائية لهما، مشيرا إلى أن قرار الإخلاء جاء للحفاظ على أرواح وسلامة السكان وخوفا من سقوط العقاريٌن بشكل مفاجئ.

وأضاف محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن محافظة القاهرة تواجهه مشكلة العقارات القديمة، والتى مر عليها زمن طويل، مشيرا إلى أن المحافظة تمكنت من شراء عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان، والتى كان يتم طرحها ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى لتكون جاهزة لاستقبال المتضررين فى الأحداث الطارئة.