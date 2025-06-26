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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الهجرة النبوية ستظل نبراسا نهتدى به لبناء وطن ينعم بالسلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالخميس، 26 يونيو 2025 10:11 ص
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم، وجميع شعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧.
وقال الرئيس السيسى- عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "ستظل الهجرة النبوية الشريفة رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار".
وأضاف الرئيس السيسى:"أسأل الله العلي القدير أن يحمل هذا العام لنا جميعًا الخير والبركات، وأن يُعيده علينا باليُمن والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".
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