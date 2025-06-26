شكرا لقرائتكم خبر عن شروط استخراج تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب انتهاء موسم الحج، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أمس، استئناف خدمات إصدار تأشيرات الزيارة العائلية، بعد توقف دام شهرين بسبب موسم الحج .

ويتساءل كثيرون عن شروط الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السعودية وكيفية استخراجها ؛ فهى واحدة من أهم التأشيرات التى تتيحها وزارة الخارجية السعودية ؛ حيث يحق للمقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات تقديم طلبات استقدام ذويهم من الدرجة الأولى مرة أخرى عبر المنصات الرسمية، والمقصود بأقارب الدرجة الأولى (الوالدين، الزوجة، الأبناء) .

ويحق للمواطنين السعوديين توجيه هذه الدعوة، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلب لزيارة أقاربهم من الدرجة الأولى.

نقدم لك فى السطور التالية كل المعلومات الخاصة بهذا النوع من التأشيرات ..

يحق للمقيمين الذين يحملون إقامة سارية المفعول تقديم طلب الزيارة لأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى بشرط أن يكون لديهم إقامة عمل وليس مجرد مرافق.

وأن تكون إقامة المقيم سارية المفعول.

ويجب أن يكون المتقدم بطلب الزيارة العائلية يحمل إقامة عمل سارية المفعول، وليس مجرد إقامة مرافق.

وأن تكون مهنة المقيم من المهن المعتمدة لتقديم هذا النوع من الطلبات، وكذلك تصديق الطلب إلكترونيًا من جهة عمل المقيم.

وأهم المهن المقبولة في هذا الإطار هى: المهندسون والأطباء والمدرسون، والفنيون بمختلف تخصصاتهم، والمحاسبون والمسوقون والإداريون، وأي مهنة غير مصنفة كـ "عمالة فردية".

وأن يكون الشخص المطلوب من الأقارب من الدرجة الأولى؛ وتشمل هذه الدرجة الأولى الوالدين، الزوجة، الأبناء.

وألا يقل عمر الزائر عن 18 عامًا، ما لم يكن برفقة أحد والديه، مع اجتياز الفحص الطبي الشامل، بالإضافة إلى الحصول على اللقاحات التي تحددها وزارة الصحة السعودية ضد الأمراض المعدية.

لابد من تعبئة النموذج الإلكتروني عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية، ويجب التحقق من صحة البيانات المدخلة.

بعد تعبئة النموذج، يجب ختمه ومصادقته إلكترونيًا من الغرفة التجارية أو من جهة العمل (للمقيمين).

ويجب إدخال جميع البيانات باللغة العربية، باستثناء الأسماء إذا كان الشخص المطلوب للزيارة يحمل جواز سفر من دول غير عربية، في هذه الحالة، يجب أن تطابق الأسماء في النموذج مع جواز السفر.

عادة ما تستغرق عملية تنفيذ طلب تأشيرة الزيارة العائلية حوالي 3 أيام عمل.