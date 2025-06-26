شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة إزالة مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق بشارع ناهيا، استجابة لشكوى المواطنين.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة الاستجابة لشكوى أحد المواطنين بشأن وجود مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق بشارع ناهيا وتتعدى على الطريق العام.

وأضافت أن الحي أزال المخالفة على الفور واتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بالتصدي لأوجه التعدي والإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وتحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وتابعت أن محافظ الجيزة أكد أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعدى على أملاك الدولة، وشدد على أن تطبيق القانون يأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وردع المخالفين، وفرض الانضباط في الشارع.