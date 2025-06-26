شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع انتظام لجان الثانوية العامة من غرفة العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة من داخل الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى الفيزياء والتاريخ من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا، واطمأن الوزير على إجراء تفتيش الطلاب ووصول الأسئلة وتواجد رؤساء اللجان وكافة الأمور الإجرائية الخاصة بضبط لجان الامتحانات.

وبدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في النظامين القديم والجديد، أداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلبة الشعبة الأدبية، بالعام الدراسى 2025.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد الوزير على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.