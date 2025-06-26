شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الخفيف يغير مواعيده بشكل استثنائى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف، "قطار العاصمة"، أنه تم تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط اليوم الخميس 26 يونيو ليعمل وفقاً لجدول يوم الجمعة، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأضافت الشركة أن جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ، وسيتم تسيير رحلة كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم.

• آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.

• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

ويعد القطار الكهربائى الخفيف LRT حلقة الوصل بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، ومناطق القاهرة الكبرى، خاصة أنه يلتقى بالخط الثالث للمترو، وكذلك محطة السوبر جيت، وقطار السويس بمحطة عدلى منصور، وهو ما يظهر فى الإقبال الكبير على استقلال القطار.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.