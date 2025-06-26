شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع لجان الثانوية بكاميرات المراقبة داخل غرفة العمليات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بكاميرات المراقبة من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة حيث اطلع الوزير على اللجان الامتحانية وما يتم فيها وانضباط الامتحانات.

بدأ قرابة 813 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في النظامين القديم والجديد، أداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلبة الشعبة الأدبية، بالعام الدراسى 2025.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وصول الأسئلة إلى اللجان قبل بدء الامتحان، بالإضافة إلى تواجد رؤساء اللجان والمراقبين وإجراء تفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش مع الطلاب قبل الدخول لأداء الامتحانات وتأمين اللجان من الخارج من قبل أفراد الشرطة.