شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على رؤساء لجان الثانوية بتوزيع الأسئلة فى التاسعة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان الثانوية العامة بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وكان طلاب بالثانوية العامة فى بعض اللجان اشتكوا من تأخر توزيع الأسئلة عليهم فى المواد السابقة التى أداها الطلاب خلال الأيام الماضية، كما اشتكوا أيضا من إصرار بعض المراقبين على جمع الأوراق قبل انتهاء الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة.

ويؤدى الطلاب بعد قليل امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ الأدبية، وتعتمد مواصفة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، وتم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحان مادة الفيزياء، يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة.

وبالنسبة لـ مادة التاريخ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.