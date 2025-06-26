شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية ينقل تهنئة الرئيس السيسى لنظيره الموزمبيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ممثل الحكومة المصرية فى احتفالات موزمبيق بالذكرى الخمسين للاستقلال، خلال لقائه مع ماريا لوكاس وزيرة خارجية موزمبيق، تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس دانيال شابو بهذه المناسبة.

كما أعرب عن تطلع مصر نحو مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد السفير إيهاب عوض على تطلع السيد رئيس الجمهورية لاستقبال شقيقه رئيس موزمبيق قريباً في القاهرة لإحياء الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بينهما.

كما تم الاتفاق على أن تسبق الزيارة عقد جولة مشاورات سياسية على المستوى الوزاري بين البلدين، في ضوء الحرص المشترك على تكثيف التواصل على مختلف المستويات السياسية.

وأعربت وزيرة خارجية موزمبيق عن امتنانها لمستوى المشاركة في مراسم الاحتفال ، مؤكدة تطلع موزمبيق نحو تطوير وترقية العلاقات بين البلدين، لاسيما في ضوء حرص بلادها على الاستفادة من التجربة المصرية في تحقيق الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن استشراف آفاق تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والري والتنمية العمرانية والصحة العامة وغيرها من المجالات التي تمتلك فيها مصر تجارب متفردة على مستوى القارة الإفريقية.