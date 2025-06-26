شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بزيادة تسهيلات استخراج تراخيص المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة التسهيلات لاستخراج تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة التسهيلات لاستخراج تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأيد 89% من القراء مطالب زيادة التسهيلات لاستخراج تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 11% من القراء مطالب زيادة التسهيلات لاستخراج تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.