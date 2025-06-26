شكرا لقرائتكم خبر عن قبل امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية.. تحذير مهم من وزارة التعليم للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

قبل امتحان مادة الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة المقرر انطلاقه فى التاسعة صباحا، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الإجابة فى كراسة الأسئلة، حيث وجهت المراقبين والملاحظين باللجان بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد به، والتظليل في ورقة إجابة البابل شيت، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أى محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحان مادة الفيزيا،ء يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة.

وبالنسبة لـ مادة التاريخ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.