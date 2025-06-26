شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة يطلق أغنية "إيد في إيد" احتفالا بذكرى 30 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طرح حزب الجبهة الوطنية أغنية "إيد في إيد"، احتفالا بذكري 30 يونيو الاثنين المقبل، وهي من غناء خالد حلمي وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة وتستعرض الإنجازات المصرية التي تحققت في السنوات الأخيرة وحالة الأمن والأمان والاستقرار التي يعيش فيها المصريين، إضافة لجاهزية مصر وجيشها لأى تحدى يواجه المصريين.

ويعد حزب الجبهة الوطنية من أوائل الأحزاب المصرية التي شكّلت لجان نوعية ترتبط بالواقع وتستشرف المستقبل، وفي إطار سعيه إلى أن يكون حزبًا مواكبًا لمتغيرات العصر وقادرًا على الإسهام الفاعل في بناء الجمهورية الجديدة، أنشأ حزب الجبهة الوطنية لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لتكون من أبرز لجانه النوعية التي تميّزه عن بقية الأحزاب السياسية في مصر.

واللجنة تُعنى بوضع رؤى علمية وعملية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى اللجنة إلى إعداد أوراق سياسات ومقترحات تشريعية يمكن تقديمها لمجلس النواب، تتعلق بتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وضمان توافقها مع المعايير الأخلاقية والحقوقية.