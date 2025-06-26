شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للتنمية الاقتصادية: لا بد من إعادة النظر فى المقابل المادى للأطباء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، خلال جلسة خاصة عن علاقة الصحة بالتنمية البشرية بمؤتمر "صحة إفريقيا" المنعقد حاليا بالقاهرة، إن الصحة ركن أساسى فى التنمية البشرية، لذلك لا بد من إعادة النظر فى المقابل المادى الذى يحصل عليه الأطباء لضمان بقائهم فى مصر وعدم هجرتهم، موضحا أن الاستثمار لا يعد إنفاقا وإنما استثمار طويل الأجل فى الأجيال المستقبلية.

وأضافت السعيد أن القارة الإفريقية لديها جيل كبير من الشباب، 60% من سكانها شباب، ولكن نسبة الإنفاق على الصحة ضعيفة جدا، موضحة أننا نحتاج أن يكون لدينا نوع من التعاون لكى نستثمر فى البنية التحتية الصحية ونستثمر فى العنصر البشرى من الأطباء والممرضين والعاملين فى المجال الصحى ونستثمر فى التعليم الطبى والأدوات الطبية والبنية التحتية.

وقالت إن مصر قامت بدور مهم جدا فى الاستثمار فى البنية التحتية المادية وهى المستشفيات، وركزنا على قرى الصعيد والمناطق النائية والأقل حظا، وفى نفس الوقت فى التأمين الصحى الشامل أيضا يساعد على امتداد الرعاية الصحية بشكل أفضل وفى نفس الوقت خطة الدولة تشمل الاستثمار فى التدريب للعنصر الطبى وأن يكون هناك برامج بالشراكة مع جهات دولية، مثل ما تم مع جامعة هارفارد بالنسبة للأطباء لضمان الاستثمار فى العنصر البشرى وكفاية الأطباء.

وأوضحت: "أننا نواجه مشكلة فى منطقة إفريقيا كلها وهى هجرة الأطباء وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى المقابل الذى يحصل عليه الأطباء لضمان بقائهم وعدم هجرتهم"، موضحة أنه يمكن أن لا يكون لدينا مكان نعالج فيه، ولكن يمكن أن يكون لدينا طبيب يعالج المرضى.

وأكدت أن الحفاظ على العنصر البشرى مهم جدا وسنركز عليه فى الفترة المقبلة، موضحة أن الدولة ستعيد النظر فى زيادة المقابل المادى للأطباء لبقائهم فى مصر وعدم هجرتهم.

وقالت، إن "إفريقيا فيها 16% من عدد سكان العالم ولكن تنفق 2% فقط من نسبة الإنفاق الصحى العالمى، وهذا يمثل فجوة كبيرة جدا واليوم متوسط عمر السكان فى إفريقيا 19 سنة، وهذا يعتبر سن صغير جدا عن أى مكان آخر فى العالم، موضحة، أن هناك 255 ألف شخص متخصص تخرج من المجال الطبى، ولكن 1 من كل 3 لم يتم توظيفه لذلك هناك فجوة كبيرة بين الخرجين والتوظيف، لذلك لابد من الاستثمار فى العملية التعليمية وكل دولار ينفق على الصحة يدخل له عائد اجتماعى وعائد اقتصادى يعادل 10 دولارات.



مؤتمر صحة إفريقيا



الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق



الدكتورة هالة السعيد مع أحد الأفارقة بالمؤتمر



الدكتورة هالة السعيد والدكتورة عبلة الألفى