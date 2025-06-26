شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بحلول العام الهجرى الجديد 1447هـ والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء الهيئة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ.

ودعا المستشار شعيب المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادة الرئيس بموفور الصحة والعافية، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وتقدمها وازدهارها.