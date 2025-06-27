شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتهم الديمقراطيين بتسريب الأخبار حول ضربات واشنطن على النووى الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الديمقراطيين بتسريب الأخبار حول الضربات الأمريكية على البرنامج النووى الإيرانى، مطالبا بملاحقتهم قانونيا.

فى محاولة لإقناع العالم بصدق الرواية الأمريكية بتدمير منشآت إيران النووية بشكل كامل، قال رئيس الأركان الأمريكى، دان كين، إن فريقا متخصصا درس منشأة فوردو لسنوات وتم تصميم الأسلحة لضمان فعاليتها في منشأة فوردو، واستعرض رئيس الأركان، أمام الصحفيين، مقاطع فيديو تظهر الأسلحة التي استخدمت في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وكذلك تفاصيل الانفجارات التى أحدثتها المتفجرات بعمق كبير تحت الأرض بالمواقع النووية.

وشدد رئيس الأركان الأمريكى بالقول: "طيارونا شاهدوا بوضوح الانفجارات في فوردو بعد القصف".

وأكد رئيس الأركان الأمريكى، إن الطيارين الأمريكيين "قاموا بعمل رائع فى إيران"، وعن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت القاعدة الأمريكية فى قطر، قال كين: "أخلينا قاعدة العديد قبل هجوم إيران.. بعد معلومات وردتنا قبل الهجوم".

وبعد موجة هجمات إسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية والرد الصاروخي الإيراني منذ 13 يونيو، قصفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية، فجر الأحد.

وتحوّل الحديث عن حجم الأضرار في إيران التى قالت إسرائيل إنها بدأت بمهاجمتها بهدف إزالة تهديد برنامجيها النووي والصاروخي، إلى مسألة جدلية في الولايات المتحدة.

وبحسب تقييم مبدئى سرّي نشرته شبكة "سي إن إن" CNN، لم تؤدِ الضربات الأمريكية سوى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر، من دون تدمير مكوّناته الرئيسية.

وطرح خبراء احتمال أن تكون إيران استبقت الهجوم بإفراغ المواقع النووية المُستهدفة من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وأثارت هذه التقييمات ردودا غاضبة من مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينما أكد الرئيس دونالد ترامب مرارا أن الهجوم "دمّر" منشآت إيران النووية بما في ذلك منشأة فوردو الرئيسية المحصّنة في عمق جبل جنوب طهران.