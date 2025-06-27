شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2026 أقرب مما تتخيل.. هذا هو موعده المتوقع فلكيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم العام الهجري الجديد 1447 هـ، ويحتفي المسلمون في أنحاء العالم بهذه المناسبة الروحية العظيمة التي تعيد إلى الأذهان ذكرى هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة. وبالتزامن مع بدايته، ارتفعت معدلات البحث عن موعد شهر رمضان 2026، لما لهذا الشهر من مكانة خاصة في قلوب المسلمين.

ووفقًا للحسابات الفلكية المبدئية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2026 مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير، وينتهي مساء السبت 21 مارس 2026، ليكون الشهر كاملًا 30 يومًا. ويُشار إلى أن الموعد النهائي يتم تأكيده بناءً على الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت رسميًا ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1447 هجريًا، بعد استطلاع الهلال مساء الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق 25 يونيو 2025م، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وبناءً عليه، أعلنت الدار أن الخميس 26 يونيو 2025 هو أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1447 هـ.

التقويم الهجري.. دورة قمرية روحية

يعتمد التقويم الهجري (أو القمري أو الإسلامي) على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض لتحديد بدايات الأشهر. ويتكوّن العام الهجري من 12 شهرًا، هي:

(المحرَّم – صفر – ربيع الأول – ربيع الآخر – جمادى الأولى – جمادى الآخرة – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة).

وقد أنشأ التقويم الهجري الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل من هجرة النبي ﷺ في 12 ربيع الأول مرجعًا لبداية أول سنة هجرية، أي في 24 سبتمبر عام 622م.

ويُعد هذا التقويم معتمدًا رسميًا في بعض الدول الإسلامية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما يُستخدم في المناسبات الدينية كرمضان والحج والعيدين.