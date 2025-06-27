شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس كامل أفرايم لكنيسة عكاكا بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس كامل أفرايم كامل راعيًا للكنيسة الإنجيلية بعكاكا، اليوم الخميس، بمحافظة المنيا، وذلك في بداية جولته الرعوية إلى صعيد مصر.

وشارك في برنامج الحفل الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عماد بطرس، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، القس أسامة إبراهيم رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس نبيل ثابت، رئيس مجلس الكنيسة بعكاكا، والقس مينا مرقس، سكرتير مجمع المنيا الإنجيلي، والشيخ عادل ذكي، نائب رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والشيخ نبيل فخري، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع المنيا الإنجيلي، كما شهد الحفل حضورًا كبيرًا من قيادات الطائفة وسنودس النيل الإنجيلي، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقس كامل أفرايم، ولأسرته، ولشعب الكنيسة، معربًا عن سعادته الكبيرة بزيارة الكنيسة والمشاركة في هذا الاحتفال المبارك.

وخلال كلمته التي جاءت تحت عنوان: "أتريد أن تبرأ؟"، استعرض الدكتور القس أندريه زكي مشهد المريض الذي قال للسيد المسيح: "يا سيد، ليس لي إنسان"، واصفًا هذه العبارة بأنها صرخة مؤلمة تكشف عن عمق الحاجة الإنسانية، وتدين روح الأنانية.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية "أن السيد المسيح يدعونا لأن نثق به، لأنه السند الأعظم لكل من يتألم"، مضيفًا: "أنا لك، حينما أيقظ السيد المسيح بكلماته رغبة المريض في الشفاء، وإحياء إرادة التحرر. واليوم، أدعو كل واحد منا إلى أن يستجيب لهذه الدعوة"، مشيرًا إلى أن فعل الرحمة هو الذي يعطي للإنسان أملاً جديدًا، وأن فعل الخير يبارك الحياة ويمنحها معناها الحقيقي.

ومن المقرر أن يستكمل الدكتور القس أندريه زكي جولته إلى محافظات الصعيد، حيث يزور غدًا عددًا من الكنائس بمحافظة أسيوط، ضمن جولات وزيارات رعوية تشمل الكنائس المحلية، والتواصل مع قادة وأبناء الطائفة الإنجيلية فى مختلف ربوع الوطن.