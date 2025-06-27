شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: استمرار التقديم لـ600 منحة مجانية للتدريب فى الخدمات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة العمل في فتح باب التقديم على 600 منحة مجانية، للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل ، في مجالات الخدمات البترولية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد.

وتضم تلك المنح التدريبية المجانية، عدة تخصصات، هي:

1. تدريب مهندسي الكهرباء: بكالوريوس هندسة كهرباء او ما يعادلها

2. تدريب مهندسي الميكانيكا: بكالوريوس هندسة ميكانيكا او ما يعادلها

3. تدريب مهندسي الحفر والبترول: بكالوريوس هندسة تعدين وبترول او ما يعادلها

4. تدريب الفنيين خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية: خريج دبلوم فنى او معهد فنى صناعى أو ما يعادلها.

ويتم إتاحة التدريب في كل تخصص لعدد 150 متدرب، على أن تستغرق التدريبات شهر لكل برنامج من البرامج الأربعة، ويشترط للتقدم لتلك التدريبات ألا يزيد العمر عن 28 سنة، علما بأن المتدرب سيحصل في نهاية التدريب على شهادة تدريبية معتمدة من وزارة العمل.

وحددت وزارة العمل الفترة بداية من الخميس الموافق 19-6-2025، ولمدة 15 يوما للتقديم، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://trmom.manpower.gov.eg/CouresForDono/Index?Id=7