شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يناقش مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بجامعة المنوفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الزميل الدكتور محمد ثروت، خبير الإعلام الرقمى، في مناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة المنوفية، اليوم الخميس، فى احتفالية بحضور قيادات الجامعة ووفد تعليمى صينى، والدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و د. ندية القاضي، عميدة كلية الإعلام، و د. عادل رفعت، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، كما شارك فى اللقاء وفد صيني رفيع المستوى، على رأسه لو تشون شنغ، المستشار التعليمي لسفارة الصين.

تضمنت مشروعات التخرج ثلاثة مواقع صحفية رقمية، اهتمت بمحتوى متعدد الوسائط، عكست تنوعاً على مستوى الموضوعات والتصميم، وقدرة على تقديم المادة الإعلامية بأسلوب يناسب العصر الرقمي وتحدياته التقنية والاقتصادية.

و فيما يلى أسماء مشروعات الطلاب:1- "بروفايل" أو صحافة المشاهير.2- "تاكتيكا" المتخصص فى الإعلام الرياضي الشامل.3- "توليفة" المتخصص فى صحافة الشؤون العامة.



أكدت الدكتورة ندية القاضى - عميدة الكلية - أهمية الإعلام الرقمى فى مستقبل سوق العمل، حيث تضمنت مشروعات تخرج الطلاب برامج مالتيميديا وبودكاست مميزة، وحضور مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، من فيسبوك، وتيك توك، وإنستجرام، مما مكنها من توسيع قاعدة متابعيها وتعزيز تفاعلهم.

لجنة تحكيم وخبرات إعلامية بارزةضمّت لجنة التحكيم نخبة مميزة من الإعلاميين وأساتذة الصحافة، مثل خالد حجاج، مدير موقع المصري اليوم، د. ريم زناتي، أستاذ مساعد الصحافة بكلية الإعلام، ود. عاطف يوسف، مدرس الصحافة بكلية الإعلام، بالإضافة إلى د. مصطفى شحاته، مدرس الاتصال الرقمي والمشرف على المشروعات.

اختتمت الاحتفالية بتكريم الطلاب من قبل لجنة التحكيم، ود. ندية القاضي، عميدة كلية الإعلام، ود. عادل رفعت، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، حيث هنأت العميدة الطلاب على جهودهم التي عكست مهاراتهم الأكاديمية وحرفيتهم الإعلامية، مؤكدةً على التزام كلية الإعلام بتقديم كل سُبل الدعم لتمكين خريجيها من المنافسة بقوة على الساحة الإعلامية محلياً ودولياً، ومواكبة تحديات الإعلام الرقمي ومتطلباته المتجددة.



الدكتور محمد ثروت مع نائب رئيس جامعة المنوفية



عميدة الكلية تكرم الدكتور محمد ثروت



صورة جماعية مع طلاب إعلام المنوفية



جانب من مناقشة مشروعات طلاب إعلام المنوفية