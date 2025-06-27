شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 يونيو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 27 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 27 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:58 م

موعد صلاة العصر 34: 4 م

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:34 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 1:03 م

موعد صلاة العصر 4:42 م

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:44 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 م

موعد صلاة العصر 4:31 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:32 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:10 صموعد صلاة الظهر 1:03 مموعد صلاة العصر 4:42 مموعد صلاة المغرب 8:08 مموعد صلاة العشاء 9:44 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:04 صموعد صلاة الظهر 12:54 مموعد صلاة العصر 4:31 مموعد صلاة المغرب 7:58 مموعد صلاة العشاء 9:32 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:07 ص

وقت صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 4:16 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 10: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:05 م

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