شكرا لقرائتكم خبر عن احمي نفسك من النصب خلال التسوق الإلكترونى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية ضمان حقوقهم وتفادي الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، خاصة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي غير الموثوقة، خاصة في ظل التوسع الكبير في التسوق عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، أصدر جهاز حماية المستهلك عددًا من النصائح والإرشادات الهامة التي يجب على المستهلكين اتباعها قبل إجراء أي عملية شراء إلكترونية، أبرزها:

1. التأكد من وجود بيانات واضحة للتاجر تشمل الاسم، العنوان، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.



2. قراءة بيانات المنتج المعروض، من حيث المصدر، المواصفات، الاستخدام، والمخاطر المحتملة.



3. التأكد من سعر المنتج شاملًا الضرائب ومصاريف الشحن وأي رسوم إضافية.



4. معرفة مدة العرض في حال كانت السلعة ضمن عروض مؤقتة.



5. مراجعة الضمان المقدم من البائع أو الموقع العارض للمنتج.



6. التأكد من وجود خدمة ما بعد البيع ومراكز الصيانة، إن وُجدت.



7. التأكد من شروط التعاقد على الخدمات الدورية ومدتها.



8. معرفة تاريخ ومكان التسليم بدقة، والتكاليف المرتبطة به.



9. مراجعة شروط التراجع عن الشراء والفترة الزمنية المسموح بها لذلك.



10. الاطلاع على بيانات مراكز الخدمة والصيانة.



11. الحرص على الشراء من مواقع لها مقرات داخل جمهورية مصر العربية، لأن القانون لا يسري على مواقع خارج البلاد.



12. تجنب الشراء من صفحات التواصل الاجتماعي غير الرسمية والتي لا تحتوي على بيانات واضحة.



13. الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء وطباعتها كمرجع في حال حدوث مشكلة لاحقة.



ويؤكد الجهاز أن هذه الضوابط القانونية تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في عمليات الشراء الإلكتروني، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر الموقع الإلكتروني لتقديم الشكاوى:

http://shakwa.cpa-mobile.com