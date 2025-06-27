توقعات تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025 بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإعلان تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بالقاهرة خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول من 235 درجة حتى 225 درجة، حيث يبحث كثير من أولياء الأمور بمحافظة القاهرة عن درجات تنسيق القبول للصف الاول الثانوى العام، تزامنا مع انتهاء إعلان النتائج، حيث يجرى الأن حصر للمقاعد والأماكن بالمدارس الثانوية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025 بنسبة نجاح 77%

واعتمد منذ أيام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2024 - 2025 بنسبة نجاح 77% وبلغ عدد المتقدمين 199587 للامتحان طالب وطالبة حضر منهم 193835 طالب وطالبة ونجح 149257.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 95.95%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 88.5%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 70.12% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 50%.