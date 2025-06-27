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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الخدمات المقدمة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 27 يونيو 2025 05:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان الخدمات المقدمة من خلال مبادرة الفحص المبكر للمقبلين على الزواج، التى تتضمن:-
- فيروس الالتهاب الكبدي B
- مرض السكر
- فيروس الالتهاب الكبدي C
- مرض ارتفاع ضغط الدم
- فيروس نقص المناعة المكتسبة
- مرض السمنة
- فصيلة الدم
- معامل RH
- فقر الدم المنجلي
- مستوى الهيموجلوبين بالدم
- استبيان الصحة النفسية للمقبلين على الزواج
خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج
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