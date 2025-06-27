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وزارة الصحة تكشف الخدمات المقدمة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

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  • وزارة الصحة تكشف الخدمات المقدمة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 27 يونيو 2025 05:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان الخدمات المقدمة من خلال مبادرة الفحص المبكر للمقبلين على الزواج، التى تتضمن:- 

- فيروس الالتهاب الكبدي B

- مرض السكر

- فيروس الالتهاب الكبدي C

- مرض ارتفاع ضغط الدم

- فيروس نقص المناعة المكتسبة

- مرض السمنة

- فصيلة الدم

- معامل RH

- فقر الدم المنجلي

- مستوى الهيموجلوبين بالدم

- استبيان الصحة النفسية للمقبلين على الزواج


خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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