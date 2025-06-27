شكرا لقرائتكم خبر عن "حوض الجزيرة".. جوهرة طبيعية على شاطئ الريسة فى العريش (صور) والان مع تفاصيل الخبر

على امتداد شاطئ الريسة شرق مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تبرز معالم طبيعية فريدة تشكل لوحة بديعة تزاوج بين زرقة البحر ونعومة الرمال وهدوء المكان.

إنه "حوض الجزيرة"، أحد أبرز المقاصد الطبيعية الحديثة التى باتت تحظى باهتمام متزايد من الزائرين، من سكان المدينة وزائريها على حد سواء، بفضل خصوصيته وتفرده عن باقى المناطق الساحلية.

يتميز "حوض الجزيرة" بكونه تجويفًا طبيعيًا تشكّل بفعل امتداد مياه البحر إلى عمق التلال الرملية المرتفعة التى تواجه الساحل، مما أدى إلى نحت مجرى مائى يشبه البحيرة الصغيرة المحاطة برمال ذهبية ناعمة. ويمنح المشهد الزائرين تجربة بصرية وسياحية استثنائية، إذ يلتقى فى هذا المكان سكون البحر، وعلو التلال، وخضرة أشجار النخيل الممتدة على بعد أمتار قليلة.

ويُعد الموقع نموذجًا حيًا لجمال الطبيعة البكر فى شمال سيناء، حيث يخلو من أية منشآت أو مظاهر تلوث بصرى، ما يمنح الزائر شعورًا بالهدوء والصفاء النفسي. وتبرز أهمية "حوض الجزيرة" فى كونه وجهة متعددة الاستخدامات، تجمع بين الاستجمام، والتأمل، والأنشطة الشبابية، دون أن تفتقد للجانب العائلى والآمن.

لا يقتصر التوافد إلى "حوض الجزيرة" على محبى البحر فحسب، بل أصبح مقصدًا مفضلًا للمغامرين وهواة التخييم أيضًا. حيث يتوافد الشباب فى مجموعات لتسلق التلال الرملية العالية ومراقبة البحر من علٍ، قبل الانزلاق نحو الشاطئ بركض طفولى يملؤه الحماس. أما العائلات، فتفضل التمركز تحت ظلال النخيل القريبة، فى أجواء هادئة تسمح للأطفال بالسباحة فى المياه شبه الساكنة، وسط بيئة آمنة وخالية من التيارات أو الصخور.

ويضيف الزوار أجواءهم الخاصة من خلال إعداد المشروبات الساخنة، وتحضير وجبات خفيفة، ما يضفى على المكان طابعًا عائليًا دافئًا يندر وجوده فى المنتجعات السياحية الحديثة. كما يشهد المكان توافد هواة التصوير الفوتوغرافى ممن يبحثون عن مشاهد طبيعية لم تطلها يد التغيير أو التدخل البشري.

"حوض الجزيرة" ليس مجرد امتداد مائى على ساحل البحر، بل هو دعوة مفتوحة للهدوء، للتأمل، وللاستمتاع بجمال الطبيعة فى أبهى صورها. هو مكان يليق بأن يكون ضمن أجندة كل من يبحث عن صفاء الذهن، وعن سياحة لا تعتمد على الرفاهية المبالغ فيها، بل على السكون، والدفء، والارتباط بالأرض بشمال سيناء.



التلال-الرمليه-تحيط-بمياه-البحر



حوض-شاطئ-الريسة-بالعريش



حوض-يجمع--كل-جمال-مفردات-الطبيعة



مشهد-ساحر-على-شاطئ-العريش



من-مشهد-شاطئ-الريسة



هدوء-البحر-والسماء