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%75 من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة.

وأيد 75% من القراء مطالب تشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة، بينما عارض 25% من القراء مطالب تشديد الرقابة على المصانع والورش غير المرخصة؟.


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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