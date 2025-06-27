شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (9) مساجد اليوم الجمعة، الموافق 27 من يونيو 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد (7) مساجد، ومسجدان صيانًة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن، إلى (1408) مساجد، من بينها (961) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و(447) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ (13489) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و94 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:ففى محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان بقرية الغريرة أصفوان – مركز إسنا

وفى محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد آل يعقوب البحرى بقرية سفلاق – مركز ساقلتة.

وفى محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة قرنى بقرية الرقة – مركز العياط.

وفى محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد آل جابر بقرية خرسيت – مركزطنطا.

وفى محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد عثمان بن عفان بعزبة الوكالة بقرية تل البلد - مركز التل الكبير.

وفى محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة غيضان بقرية العزاوى – مركز السنبلاوين.

وفى محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية ريدة – مركز المنيا.

وفى محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد التوبة بقرية الحجيرات – مركز قوص؛ ومسجد الشيخ معدان بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.