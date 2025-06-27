شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيًا.. شهر رمضان 2026 يبدأ فى 17 فبراير وينتهى بـ21 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عام هجري جديد وهو عام 1447 هجريا، بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد شهر رمضان 2026، ووفقا للحسابات المبدئية يبدأ شهر رمضان 2026 مساء الثلاثاء 17 فبراير وينتهى مساء السبت 21 مارس.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.