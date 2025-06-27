شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى أسئلة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن نماذج استرشادية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يعقد الأحد المقبل 29 يونيو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة بنظام (الاختيار من متعدد) على منهج مادة اللغة الإنجليزية، يستطيع الطلاب من خلالها التدريب على أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وأدى طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، واليوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

ويؤدي الطلاب الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.