شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مشددة لحفل كايروكي التاريخي في استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين واحد من أضخم الحفلات الموسيقية المنتظرة لهذا العام، حيث يحيي فريق كايروكي حفله المنتظر يوم 28 يونيو على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل "إمباير" الذي يعود إلى الساحة الفنية بعد غياب دام عامين منذ آخر نسخة أقيمت في مركز المنارة في يوليو 2022.

وبمشاركة فعالة من المجموعة الأفريقية المتخصصة في تأمين الفعاليات الكبرى، تم تشكيل أطقم أمنية متكاملة لتأمين محيط الاستاد والأبواب الرئيسية وتنظيم دخول الجمهور، بهدف خلق مناخ آمن ومريح لجميع الحاضرين.

كما تم الدفع بعناصر نسائية للمشاركة في خطة التأمين، إلى جانب استخدام أجهزة تفتيش حديثة ومتطورة على البوابات، لضمان دخول سلس وخالٍ من أية معوقات.

ووسط هذه الترتيبات الأمنية المكثفة، يستعد فريق كايروكي لكتابة صفحة جديدة في سجل الحفلات الموسيقية المصرية، إذ سيكون أول فريق غنائي مصري يقدم حفلًا منفردًا على مسرح استاد القاهرة، في حدث يُتوقع أن يحضره ما يزيد عن 65 ألف متفرج. ويضع هذا الرقم الضخم من الجماهير تحديًا كبيرًا أمام الجهات المنظمة، لكنه في الوقت ذاته يعكس الشعبية الطاغية للفريق وجماهيريته الواسعة بين الشباب والمحبين للموسيقى البديلة.

ويعد هذا الحفل محطة مهمة في مشوار كايروكي الفني، حيث من المتوقع أن يتضمن مفاجآت موسيقية قوية، على رأسها تقديم مجموعة من أغنيات الألبوم الجديد، الذي يعمل عليه الفريق منذ فترة طويلة، بعد النجاح الذي حققه ألبوم "روما" الذي صدر عام 2023.

وتُطرح تذاكر الحفل عبر منصة "تذكرتي" المعتمدة، وجاءت مقسمة إلى تسع فئات مختلفة من حيث السعر والموقع، لتناسب شريحة متنوعة من الجمهور، في محاولة واضحة لجعل الحفل متاحًا أمام الجميع، لا سيما جمهور الشباب الذي يُعد القاعدة الأوسع للفريق.

ويأتي هذا الحفل في توقيت مهم تشهده الساحة الفنية، حيث تشهد الحفلات الموسيقية الكبرى عودة قوية، مدعومة بتنظيم احترافي، ومستوى عالٍ من التأمين، وتفاعل جماهيري غير مسبوق.

ويؤكد نجاح كايروكي في تنظيم هذا الحفل في هذا التوقيت على قدرة الفرق المصرية المستقلة على تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى صناعة الموسيقى، واستقطاب أعداد ضخمة من الجمهور، بشكل يضاهي الفرق العالمية.

العيون الآن تتجه إلى استاد القاهرة، في انتظار أمسية موسيقية لا تُنسى، تحمل توقيع أحد أكثر الفرق تأثيرًا في المشهد الموسيقي المصري خلال العقد الأخير.

وتبقى المسؤولية الكبرى على عاتق المنظمين ورجال الأمن، الذين يسابقون الزمن من أجل ضمان أن تمر الليلة بسلاسة وتنظيم يعكس صورة مشرفة عن الفن المصري الراهن.