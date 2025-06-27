شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد مساحة 153 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة 153 فدانا داخل حدود الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك في حملة مكبرة بالتعاون مع الشرطة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة، بهدف منع الظواهر العشوائية واستيداء حق الدولة، وأن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

قال المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إن تلك المساحة قد صدر بشأنها قرارات رفض لملفات التقنين الخاصة بها من اللجان المختصة بالجهاز، وتم تأييد رفض تقنينها باعتبارها أراضي وضع يد من قبل اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع: تم تشكيل حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير، لتنفيذ قرارات الاسترداد الصادرة، حيث تم تنفيذ قرار استرداد قطعة أرض بمساحة (139) فدانا بالكيلو 47 غرب طريق مصر / اسكندرية الصحراوي والواقعة بمنطقة الثورة الخضراء، وكذلك تم تنفيذ قرار استرداد قطعة أرض بمساحة (14) فدانا بالكيلو 52 شرق طريق مصر / اسكندرية الصحراوي والواقعة بمنطقة جمعية رمسيس.

وطالب رئيس الجهاز، المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أية شركات مروجة لدعاية او إعلانات لبيع أراض مملوكة للدولة، وضرورة أن يتم الرجوع إلى جهاز المدينة للوقوف على مدى صحة وقانونية أوضاع الأراضي بالمدينة.