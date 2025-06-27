شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تفتتح أعمال تطوير مصيف المعمورة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أعمال تطوير مصيف المعمورة في محافظة الإسكندرية، وحضر مراسم الافتتاح الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل النقابة، والمهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد، والمهندس حامد عبدالعال، رئيس لجنة العلاقات العامة والرحلات والمصايف، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

وصرّح المهندس طارق النبراوي خلال كلمته في الافتتاح بأن هذا المشروع يأتي امتداداً لحرص النقابة على توفير بيئة خدمية متكاملة لأعضائها، مؤكدًا أن النقابة تعمل باستمرار على تطوير منشآتها بما يعكس حرصها على تلبية تطلعات المهندس وأسرته، كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتحسينات في مختلف المنشآت التابعة للنقابة سواء مصايف أو نوادي ومقرات نقابية وغيرها.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد هشام سعودي أن النقابة تنظر إلى المصايف باعتبارها ركيزة أساسية في بناء العلاقات المجتمعية بين المهندسين، مؤكدًا أن خطة التطوير الحالية لا تقتصر على مصيف المعمورة فقط، بل تشمل مصايف ونوادٍ ومراكز خدمية أخرى، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.

كما أثنى المهندس "كريم الكسار" على الجهود المبذولة من القائمين على إدارة المصيف، مؤكدًا أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير خدمات متميزة للمهندسين في جميع النواحي، ومن بينها الجانب الترفيهي والاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس حامد عبدالعال أن عملية التطوير شملت تجديد الوحدات السكنية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحديث المفروشات، إلى جانب تجهيز المرافق العامة وتوفير أنشطة ترفيهية واجتماعية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مما يسهم في خلق تجربة صيفية متكاملة وآمنة.

يذكر أنه في إطار متابعته الميدانية المستمرة لمشروعات النقابة، وضمن استعداداتها الجارية لاستقبال موسم الصيف، أجرى المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، جولة تفقدية إلى مصيف المعمورة بمدينة الإسكندرية، وذلك يوم أمس، برفقة الأستاذ الدكتور هشام سعودي، والمهندس كريم الكسار.

وقد هدفت الجولة إلى الوقوف على مدى جاهزية المصيف لاستقبال المهندسين وأسرهم، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تليق بأعضاء النقابة.

وخلال جولته، تفقد المهندس محمود عرفات الوحدات السكنية والمرافق العامة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأعضاء، كما اطمأن على أعمال الصيانة والتطوير التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيدا بمستوى الاستعدادات والتنظيم داخل المصيف، مؤكدًا حرص مجلس النقابة على توفير بيئة ترفيهية آمنة ومتميزة، تسهم في تعزيز رفاهية المهندسين وأسرهم.